Частина республіканців готова проголосувати за відставку спікера Палати представників США за його позицію щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Республіканець із Палати представників США Томас Мессі у вівторок заявив, що стане співавтором резолюції про відставку його однопартійця, спікера нижньої палати Конгресу Майка Джонсона. Він став першим законодавцем, який публічно приєднався до ініціативи його колеги по партії Марджорі Тейлор Грін, яка передала запит на розгляд питання про відставку спікера минулого місяця.

Мессі та Грін незадоволені, зокрема, тим, як Джонсон працює над запитами про додаткове фінансування України та Ізраїлю. Зокрема, він у підсумку не пов'язав схвалення цих запитів Білого дому з масштабною міграційною реформою, хоча спочатку обіцяв зробити це.

Раніше Джонсон заявив, що має намір цього тижня внести на розгляд до Конгресу окремі законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю.

Грін, яку вважають близьким соратником експрезидента США Дональда Трампа, раніше цього року попереджала, що домагатиметься відставки Джонсона, якщо він просуватиме проєкт фінансування допомоги Україні. Вона також звинувачувала Джонсона в тому, що він, на її думку, занадто поступився президенту США Джо Байдену і демократам під час переговорів щодо проєкту фінансування урядових установ.

У республіканців лише незначна більшість у Палаті представників, і тому навіть якщо ініціативу Грін підтримає незначна кількість конгресменів від цієї партії, це може створити суттєві проблеми для Джонсона, зазначають американські ЗМІ.

Спікер нижньої палати вважає абсурдною ідею про те, що його однопартійці проголосують за його відставку.

"На мою думку, ідея про те, що хтось підтримає запит про звільнення мене з посади просто за те, що я роблю свою роботу, абсурдна. Це не допомагає нашій справі, не допомагає нашій країні й не допомагає республіканцям у палаті просувати нашу програму", - наводить The Hill його слова під час пресконференції у вівторок.

Джонсон зазначив, що не турбується через спроби відправити його у відставку і має намір продовжувати роботу.

Водночас він додав, що також не планує йти у відставку за власною ініціативою.