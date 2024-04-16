Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Парламентську асамблею Ради Європи об'єднати зусилля проти агресії Російської Федерації.

"Діяти треба негайно. Минув час "великої стурбованості та рішучого засудження". Минув час роздумів і сумнівів, надавати чи не надавати Україні зброю. Давно минув час дірявих санкцій, бо неможливо виграти війну, яку ти сам і фінансуєш. Але настав час відвертих і правдивих оцінок. Настав час швидких рішень і дій. Настав час відповідального лідерства. Настав час вибору на користь рішучого обʼєднаного спротиву російському терору", - сказав Стефанчук на весняній сесії ПАРЄ у вівторок у Страсбурзі.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, спікер українського парламенту акцентував увагу на тому, що ігри в миротворчість, брак зброї, недосконалість санкцій, зволікання із конфіскацією російських активів, відсутність механізмів відповідальності й покарання робить російського нелюда сильнішим.

За словами Стефанчука, він знає, що Рада Європи та її Парламентська асамблея не мають мандата щодо вирішення військових чи економічних питань, але хоче, щоб його почули представники європейських парламентів.

"Я дуже хочу, щоби ви мене почули. Бо в цьому залі я виступаю перед політиками, які представляють парламенти 46 країн європейського континенту. Апелюю до вас як до провідників інтересів усіх громадян Європи. Звертаюся до вас із закликом спрямувати всі свої зусилля на підтримку нашої спільної боротьби", - наголосив Стефанчук.

Він зазначив, що система протиповітряної оборони коштує набагато менше, ніж шкода від не зупиненої нею ракети.

"Кожна система радіоелектронної боротьби збільшує можливості для знешкодження ворожих дронів, а значить — збереження людських життів", - сказав спікер.

Голова Верховної Ради наголосив, що Україна прагне миру, але миру не за будь-яку ціну, а миру справедливого і сталого, який покликана принести реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського. Стефанчук висловив переконання, що Рада Європи має бути учасником процесу, який поверне мир і спокій на континент.

За словами Стефанчука, у доповіді "Підтримка відновлення України", яка дискутується в ПАРЄ, йдеться про справедливість.

"Адже створення комплексного механізму компенсації - це теж про справедливість. Його запуск стане... потужним проявом колективної прихильності верховенству права та міжнародним нормам", - зазначив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради також наголосив, що після створення Міжнародного реєстру збитків України від агресії РФ і відкриття допоміжного офісу в Києві наступними кроками мають стати створення Компенсаційної комісії та заснування Компенсаційного фонду.

"У комплексі це дасть змогу повноцінно запустити роботу всеосяжного компенсаційного механізму", - наголосив Стефанчук.