Стефанчук: Зняття українського прапора з будівлі парламенту Чехії - сумнівне досягнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував дії нового голови нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, який наказав зняти з парламентської будівлі прапор України.

"Український прапор - святиня нашого народу… Сьогодні він пронизаний кулями, опалений вогнем боротьби, але майорить як символ свободи, а отже заслуговує на особливу шану та повагу. Тому здирати український прапор з будівлі парламенту європейської країни, братній народ якої підтримує українців у цій справедливій боротьбі - сумнівне досягнення… Навіть якщо ти просто підтримуєш драбинку", - написав Стефанчук у Фейсбуці.

Як повідомляли ЗМІ, Окамура у четвер наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. На відео із соціальної мережі Х видно, як Окамура тримав драбину для особи, яка знімала прапор України з будинку.

Після цього кілька фракцій нижньої палати парламенту вивісили з вікон парламенту українські прапори.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0WHDuRSxySimhvGW6YzsX5rHKGgR1r9GPhLK8oSbvFzXSP1L79UgX2jNPWQAd5AAhl?rdid=IRVFqGfzg8Eeef5z#