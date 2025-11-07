Інтерфакс-Україна
Події
01:39 07.11.2025

Стефанчук: Зняття українського прапора з будівлі парламенту Чехії - сумнівне досягнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував дії нового голови нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, який наказав зняти з парламентської будівлі прапор України.

"Український прапор - святиня нашого народу… Сьогодні він пронизаний кулями, опалений вогнем боротьби, але майорить як символ свободи, а отже заслуговує на особливу шану та повагу. Тому здирати український прапор з будівлі парламенту європейської країни, братній народ якої підтримує українців у цій справедливій боротьбі - сумнівне досягнення… Навіть якщо ти просто підтримуєш драбинку", - написав Стефанчук у Фейсбуці.

Як повідомляли ЗМІ, Окамура у четвер наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. На відео із соціальної мережі Х видно, як Окамура тримав драбину для особи, яка знімала прапор України з будинку.

Після цього кілька фракцій нижньої палати парламенту вивісили з вікон парламенту українські прапори.

