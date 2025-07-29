Рада у четвер може розглянути зміни до бюджету-2025 у частині фінансування ЗСУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що парламент 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України.

"Можливо, в цей же день (у день розгляду президентського законопроєкту щодо посилення ефективності НАБУ та САП - ІФ-У) ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він підкреслив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову і соціальну підтримку держави.

Стефанчук також наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

"Ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту… Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - зазначив Стефанчук.