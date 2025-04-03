Стефанчук звинуватив співголову фракції "Європейська солідарності" Геращенко у розповсюдженні полуправди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко у тому, що вона в питанні про закордонне відрядження народного депутата Петра Порошенка показує лише половину правди.

"Не варто звинувачувати інших у брехні, коли публічно показуєш лише половину правди — тобто пів скріна… Документ, про який ідеться, справді був створений у лютому в єдиній автоматизованій системі роботи з документами Верховної Ради України (ЄАС). Але: Він не був підписаний самим П. Порошенком. Відповідно, не міг потрапити на розгляд до Голови Верховної Ради", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За його словами, цю частину скріншота, де не має підписи Порошенка Геращенко не оприлюднила.

"Порошенко, як особа, якій надається пожиттєва державна охорона, прекрасно знає: процедура оформлення для таких відряджень інша. Можливо, тому й не підписав цей проєкт в ЄАС… 1 квітня він оформив та подав на розгляд у встановленому порядку свою заяву, про що свідчить скріншот ЕРКК (електронна реєстраційно-контрольна картка - ІФ-У) з ЄАС", - зазначив Стефанчук.

В підтвердження своїх слів він обнародовав скріни проєктів документів.

Стефанчук додав, що не буде публікувати цю заяву Порошенка про відрядження до Маямі.

"Але один нюанс варто згадати: "робоча" поїздка до курортного міста США мала початися ще зранку 1 квітня, а документ надійшов до мене лише о 15:00 того ж дня", - розповів Стефанчук.

Як повідомлялось, у "Європейської солідарності" заявили, що голова Верховної Ради заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США), де той мав виступити на щорічній міжнародній безпековій конференції "Виклики у глобальному політичному ландшафті - як зміцнити демократію".

В свою чергу Стефанчук наголосив, що документи на відрядження надійшли до нього лише 1 квітня.

Водночас співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що документи на відрядження Порошенка до США були подані у лютому в електронному вигляді і 20 березня особисто, а не 1 квітня.