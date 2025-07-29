Стефанчук розраховує, що Рада ухвалить президентський законопроєкт про посилення НАБУ/САП у цілому

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому.

"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Як повідомлялось, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.