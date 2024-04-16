Китай схвалює ідею мирної конференції для врегулювання "української кризи" за участю Росії та України - Сі Цзіньпін

Китай підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", однак тільки якщо в ній візьмуть участь усі зацікавлені сторони, включно з Росією та Україною, заявив у вівторок глава КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"Китай не є стороною або учасником "української кризи", але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, і підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів", - повідомляє Центральне телебачення Китаю (CCTV).

Окрім того, лідери обох держав погодилися з необхідністю "підтримувати принципи ООН і виступати проти застосування ядерної зброї або нападів на мирні цілі або ядерні об'єкти". Вони також домовилися "у належний спосіб вирішувати проблеми продовольчої безпеки" і дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права.