Макрон попросить Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні – ЗМІ

Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон у середу під час свого візиту в Китаї попросить лідера країни Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні, повідомляє телеканал BFMTV.

За інформацією, Емманюель Макрон прибуде в Пекін у середу і пробуде там до п'ятниці. Це його четвертий державний візит до Китаю з моменту вступу на посаду президента Франції.

Під час візиту французький президент має намір ще раз попросити свого колегу Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні, та докласти зусиль для відновлення рівноваги в торговельних відносинах між його країною та Європою.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради Безпеки, щоб він вплинув на Росію, щоб Росія і, зокрема, Володимир Путін нарешті зважилися на перемир'я", – заявив у понеділок глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро, в той час як переговори щодо виходу з кризи інтенсифікуються.