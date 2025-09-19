Розмова Трампа із Сі Цзіньпіном відбудеться о 16:00 за Києвом - ЗМІ

Фото: https://www.bloomberg.com

Розмова Трампа із Сі Цзіньпіном відбудеться у п'ятницю, 19 вересня, о 16:00 за Києвом, говоритимуть про угоду щодо TikTok, проте за підсумками розмови очікують на потенційну особисту зустріч та обговорення ширших питань, зокрема щодо України, повідомляє Bloomberg.

"П'ятнична розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном обіцяє визначити долю TikTok — і потенційно послабити торговельну напруженість між двома найбільшими економіками світу", - йдеться у повідомленні видання.

Повідомляється, що розмова запланована на 9 ранку за вашингтонським часом або о 9 вечора за пекінським (о 16:00 за київським часом – ІФ-У), говоритимуть про передачу контролю над операціями TikTok у США від китайської материнської компанії ByteDance Ltd. консорціуму американських інвесторів.

"Ця розмова також може призвести до потенційної особистої зустрічі, яка стане першою з моменту повернення Трампа на посаду. Ця взаємодія має призвести до ширшого порядку денного, включаючи очікуване китайське замовлення літаків Boeing Co. та потенційно глибше обговорення геополітичних питань, оскільки в Україні та на Близькому Сході продовжуються конфлікти, а сутички загострюються в Південнокитайському морі", - зазначається у повідомленні видання.

Як повідомлялося, згідно з поки що не оголошеною угодою щодо TikTok, ByteDance володітиме не більш як 20%, тоді як серед інших інвесторів – Oracle Corp., Andreessen Horowitz та приватна інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC .