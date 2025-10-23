Інтерфакс-Україна
Події
20:58 23.10.2025

Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня, повідомили в четвер у Білому домі.

"У четвер уранці за місцевим часом (30 жовтня - ІФ) президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном", - сказала прессекретар Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу, розповідаючи про робочий графік Трампа на наступний тиждень.

Планується, що зустріч відбудеться в Південній Кореї. Левітт зазначила, що до цього глава Білого дому проведе переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і візьме участь у саміті Азіайсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Теги: #переговори #трамп #сі_цзіньпін

