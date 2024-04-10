Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових систем "Patriot" для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу в телефонній розмові з високим представником ЄС Жозепом Боррелем обговорив кроки щодо пошуку додаткових систем Patriot для України.

"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я зателефонував йому, щоб переглянути прогрес, досягнутий минулого тижня у виконанні доручення президента Володимира Зеленського щодо пошуку додаткових систем Patriot для України", - написав Кулеба у соцмережі Х в середу ввечері.

Високий представник ЄС проінформував Кулебу про кроки, зроблені Європейським союзом. Кулеба у свою чергу подякував Боррелю за його активні зусилля.

"Ми знаємо, де Patriot, і на всіх рівнях працюємо над посиленням українського ППО. Дипломатія "Патріотів" у розпалі", - зазначив український міністр.

Кулеба та Боррель також обговорили постачання Україні артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги.