Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна, можливо, врешті-решт має піти на компроміс у війні з РФ, повідомляє видання ВВС.

"Саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона справді досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав він.

Він сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз і додав, що "справжнього світу" буде досягнуто тоді, коли "Україна переможе".

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться найближчим часом, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав генсек.

Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил від України та примусу Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей в окупації українських земель.