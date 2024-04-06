Політика

23:21 06.04.2024

Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

1 хв читати
Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна, можливо, врешті-решт має піти на компроміс у війні з РФ, повідомляє видання ВВС.

"Саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона справді досягне прийнятного результату за столом переговорів", - сказав він.

Він сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз і додав, що "справжнього світу" буде досягнуто тоді, коли "Україна переможе".

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться найближчим часом, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав генсек.

Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил від України та примусу Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей в окупації українських земель. 

Теги: #рф #україна #війна #компроміс #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 06.04.2024
Тиск на російську ППО, спричинений діями України, призводить до атак росіян по власних літаках - британська розвідка

Тиск на російську ППО, спричинений діями України, призводить до атак росіян по власних літаках - британська розвідка

05:31 06.04.2024
РФ атакує ракетами та ударними БпЛА, по всій Україні оголошено повітряну тривогу

РФ атакує ракетами та ударними БпЛА, по всій Україні оголошено повітряну тривогу

04:15 06.04.2024
Окупанти за минулий день 57 разів обстріляли дев'ять громад Сумської області

Окупанти за минулий день 57 разів обстріляли дев'ять громад Сумської області

03:35 06.04.2024
Унаслідок нічного ворожого удару по Харкову 2 мирні жителі загинули, семеро поранені - Синєгубов

Унаслідок нічного ворожого удару по Харкову 2 мирні жителі загинули, семеро поранені - Синєгубов

02:13 06.04.2024
Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

01:57 06.04.2024
Командувач Сил логістики ЗСУ: не всі військові частини на сьогоднішній день знають, як грамотно використовувати кошти

Командувач Сил логістики ЗСУ: не всі військові частини на сьогоднішній день знають, як грамотно використовувати кошти

01:42 06.04.2024
Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

00:55 06.04.2024
У Харкові внаслідок нічного обстрілу зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою

У Харкові внаслідок нічного обстрілу зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою

00:30 06.04.2024
У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

У Міноборони триває робота із запровадження посади "фахівця-закупівельника", який має працювати безпосередньо у військових частинах - Клименков

23:16 05.04.2024
Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету

Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку США - Зеленський

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

ОСТАННЄ

Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку США - Зеленський

МЗС України вітає підтримку Радою ООН з прав людини резолюції про ситуацію з правами людини в Україні внаслідок російської агресії

Ірина Геращенко озвучила позицію "Євросолідарності" щодо закону про мобілізацію

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

Блінкен підтримує розроблення планів довгострокового фінансування України

Російські удари по Україні є частиною підготовки до наступу - Єрмак

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Блінкен: всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА