МЗС України вітає підтримку Радою ООН з прав людини резолюції про ситуацію з правами людини в Україні внаслідок російської агресії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вітає схвалення Радою ООН з прав людини ініційованої Україною резолюції "Ситуація з правами людини в Україні в результаті російської агресії".

"Ми вдячні державам-членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ, який є важливим елементом для забезпечення притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів у ході російської агресії проти нашої держави", - йдеться в коментарі, опублікованому на офіційному сайті в суботу.

Як повідомляється, резолюцією "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії" ще на один рік подовжено мандат Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов'язаних із ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.

МЗС України констатувало, що "Рада ООН з прав людини підтвердила свою прихильність суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України, суворо засудила агресію Російської Федерації проти України, порушуючи Статут ООН, а також незаконні дії РФ з організації так званих "виборів" у межах міжнародно визнаних кордонів України".

Повідомляється також, що резолюцією "також суворо засуджуються грубі порушення державою-агресором міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема, незаконні утримання у російському полоні цивільних громадян України, депортація і примусове переміщення населення, зокрема дітей, застосування катувань та жорстокого поводження, триваючі атаки на цивільне населення та інфраструктуру, що призводять до численних жертв та позбавляють громадян доступу до життєво важливих послуг, а також руйнування культурної спадщини та злочини проти довкілля".

"Рада ООН з прав людини наголосила на необхідності забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права і пов'язаних із ними злочинів, а також на важливості збирання, зберігання та аналізу доказів, відзначаючи створення Міжнародного реєстру збитків, заподіяних агресією РФ проти України", - йдеться в коментарі МЗС України.

Також Міністерство закордонних справ України повідомляє, що в зазначеному документі "Рада ООН з прав людини закликає РФ припинити депортацію українських дітей, а також вжити всіх заходів для їхнього безумовного та безпечного повернення на Батьківщину та припинити незаконну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій України до збройних сил Російської Федерації".

"Окремо наголошено на необхідності негайної та безумовної репатріації тяжкопоранених і важкохворих військовополонених, а також звільненні всіх цивільних осіб, затриманих в порушення міжнародного гуманітарного права. Крім цього, Рада звернулась до Російської Федерації із вимогою негайно припинити застосування катувань та інших форм жорстокого поводження, у тому числі тих, що включають сексуальне та гендерне насильство, як щодо цивільних осіб, так і військовополонених", - зазначено в коментарі МЗС.

"Резолюцію "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії" підтримали 27 країн, утрималися - 17, "проти" проголосували 3", - інформує МЗС України.