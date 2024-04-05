Політика

11:08 05.04.2024

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

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Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, тобто кожен восьмий народний обранець, свідчать дані, зібрані рухом "Чесно" з відкритих джерел.

"Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах. Такими є дані лише від НАБУ. Фактично це кожен восьмий обранець. Водночас ДБР розслідує справи щодо 19 нардепів, яким було повідомлено про підозру. І це не враховуючи проваджень СБУ, Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів", - ідеться в повідомленні на сайті руху.

Водночас, як зазначається в повідомленні, "точна кількість і прізвища нардепів, яких підозрювали у вчиненні кримінальних правопорушень, на жаль, невідомі. Основна причина полягає в тому, що ім'я особи, підозрюваної у скоєнні злочину, не може бути оприлюднене до винесення вироку суду".

Зазначається, що інформація про 42 народних депутатів рухом "Чесно" зібрана з відкритих джерел. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень від початку роботи Верховної Ради IX скликання. Серед них представники всіх парламентських фракцій і груп, крім "Голосу". Найбільше підозр отримали депутати від "Слуги народу" та нині забороненої "ОПЗЖ".

Як повідомляється, 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки. Найбільше серед них - представники забороненої проросійської партії "ОПЗЖ", але також підозри мають двоє обранців від "Слуги народу" та самовисуванець Андрій Деркач.

Крім того, п'ятого президента і лідера партії ЄС Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу. "До слова, у 2021-му суд зобов'язав ДБР відкрити справу про можливу держзраду чинного президента Володимира Зеленського через "справу вагнерівців". Однак у цьому матеріалі йдеться лише про нардепів Верховної Ради України", - зазначено в повідомленні.

Усі з 12 перелічених депутатів мають підозри в держзраді, а дехто одночасно підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України, колабораціонізмі та намірах повалення влади. Вісім імовірних зрадників наразі втратили депутатські мандати, а п'ятеро до того ж були позбавлені українського громадянства. Водночас Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов та Олександр Дубінський залишаються чинними нардепами, незважаючи на підозру та перебування в СІЗО.

 

Теги: #чесно #нардепи #злочини

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