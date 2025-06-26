Інтерфакс-Україна
Події
23:01 26.06.2025

Адміністрація США має намір припинити фінансування розслідувань воєнних злочинів – ЗМІ

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Білий дім у середу рекомендував припинити фінансування майже двох десятків програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів і притягненням до відповідальності в усьому світі, в тому числі в М'янмі, Сирії та щодо ймовірних звірств Росії в Україні, повідомила агенція Reuters, посилаючись на два американські джерела, знайомі з цим питанням, а також на внутрішні урядові документи, з якими Reuters мала змогу ознайомитись.

"Рекомендація Адміністративно-бюджетного управління, про яку раніше не повідомлялося, не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона дає Державному департаменту можливість подати апеляцію", - пише Reuters.

Але, - як зазначає агенція, - таким чином виникає "потенційна можливість зворотного зв'язку між Управлінням та Державним секретарем США Марко Рубіо і його помічниками, які доводитимуть Управлінню які програми заслуговують на продовження".

Державний департамент і Бюро з управління бюджетними коштами не дали негайної відповіді на запит Reuters про коментарі.

"За словами двох американських чиновників, очікувати, що Рубіо буде відстоювати продовження багатьох програм, не доводиться. Однак, за словами одного з джерел, знайомого з цим питанням, чільний американський дипломат міг би навести аргументи на користь збереження важливих програм, таких як сприяння потенційним судовим переслідуванням за воєнні злочини в Україні", - пише Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/legal/government/white-house-wants-major-cut-us-war-crimes-accountability-funding-sources-say-2025-06-26/

Теги: #фінансування #сша #злочини #розслідування #рф

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