Кулеба під час зустрічі з главою МЗС Польщі: Важливішого місця для Patriot, ніж Україна, не існує

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у штаб-квартирі НАТО зустріч із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, вони обговорили захист українського повітряного простору від російських ракет.

"Під час нашої зустрічі Радослав Сікорський і я обговорили, як Польща може сприяти захисту українського повітряного простору від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він наголосив, що наразі Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет.

"Це означає, що всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них не існує", - закликав міністр.