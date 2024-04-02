Байден і Сі Цзіньпін обговорили телефоном двосторонню співпрацю - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, повідомляють у вівторок китайські ЗМІ.

"Сі Цзіньпін поговорив телефоном із Байденом", - йдеться в повідомленні газети Global Times.

За даними китайських ЗМІ, лідери обговорили, зокрема, двосторонні відносини. Інших подробиць поки що не наводиться.

Американські ЗМІ з посиланням на неназваного представника адміністрації США повідомляють, що Сі Цзіньпін і Байден під час розмови торкнулися ситуації в Україні та теми Тайваню.

Крім того, вони обговорили "ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту", а також безпеку в кіберпросторі.

Associated Press також зазначає, що Байден у телефонній розмові порушив тему "відносин Китаю з Росією у сфері оборони" і "закликав Пекін використовувати вплив на КНДР" для стримування Пхеньяна.

Згідно з американськими ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр фінансів США Джанет Єллен найближчими тижнями відвідають Китай.

Агентство Associated Press зі свого боку зазначає, що це була перша розмова Сі Цзіньпіна і Байдена з листопада минулого року, коли лідери провели переговори в Каліфорнії.