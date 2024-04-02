Політика

12:49 02.04.2024

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

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Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо заявив, що Італійська Республіка хотіла б відігравати ключову роль у відновленні України.

"Ми відкрили офіс Італійського агентства зі співробітництва в галузі розвитку (AICS) і хотіли б відігравати провідну роль у відновленні України. Ви, напевно, чули, що ми розпочали партнерство з Одесою. Зокрема, у сфері культурної спадщини ми прагнемо допомогти вам усунути шкоду, завдану в Одесі культурній спадщині, зокрема Спасо-Преображенському кафедральному собору. Ми готові підготувати для нього майстер-плани, оскільки це саме та сфера, де ми маємо сильну експертизу", - сказав посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також він додав, що 2025 року в Італії відбуватиметься конференція з відновлення України, нагадавши, що 2023 року в Римі вже була схожа конференція, у якій взяли участь 700 італійських компаній.

За словами дипломата, бізнес-клімат в Україні покращується, проте проблемою є затяжна війна.

"Крім того, важливим є те, що в минулому Україна вважалася небезпечним місцем для інвесторів через слабкість судової системи та корупцію. Ми бачимо, що бізнес-клімат покращується, але на сьогодні справжньою проблемою є затяжна війна. Однак в Україні є величезний потенціал", - зазначив Дзадзо.

Крім того, він висловив упевненість, що Італія може "зробити багато, щоб допомогти Україні дуже швидко інтегруватися в європейський ринок". Однак він зазначив, що Італія "слабка" в обсязі інвестицій.

"Італія завжди мала дуже сильну комерційну присутність, але вона слабка з точки зору обсягу інвестицій. На це є багато причин. В Італії, наприклад, є переважно малі та середні підприємства, і їм важко інвестувати. У нас немає економіки, заснованої на великому бізнесі", - пояснив він.

Крім цього, Дзадзо зазначив, що проблема для бізнесу - страхування від ризиків війни.

"Це складно. Потенційний інтерес величезний, але компанії обрали "вичікувальну" позицію. Вони чекають, коли закінчиться війна. Тому я впевнений, що італійські компанії відіграватимуть дуже важливу роль у майбутньому відновленні української економічної системи", - сказав він.

Теги: #італія #відновлення #дзадзо

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