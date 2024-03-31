Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, пише видання "Voice of America".

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі СБУ.

Серед іншого, мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи". Мета - провести до Європарламенту більше проросійських політиків.

Як зазначили джерела, сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканала "112 Україна" Артемом Марчевським.

Багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу і покарання для "колег", які відпрацьовували гроші Росії.