Голова Національних зборів Франції: Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами Європи

Україна може розраховувати на допомогу Франції, заявила голова Національних зборів Франції Яель Браун-Піве (Yaël Braun-Pivet), виступаючи в українському парламенті, передає із залу Верховної Ради народний депутат Олексій Гончаренко.

"Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами Європи. Це буде день вашої перемоги. І в цьому можете розраховувати на Францію". З такими словами виступила щойно у Верховній Раді голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив Гончаренко, Браун-Піве "окремо наголосила на членстві України в ЄС. І пообіцяла, що ніяких обмежень в підтримці нашої країни не буде. І обовʼязково настане день, коли Україна відновить цілісність, а простір від Парижа до Києва буде вільним".

"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС допоміг Україні на EUR89 млрд. Про це також зазначила голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве", - додав Гончаренко.

Раніше в четвер повідомлялося, що голова Національних зборів Франції Яель Браун-Піве разом із французькою делегацією прибула до Києва.