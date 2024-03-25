Кулеба поговорив телефоном з міністром закордонних справ Кот-д'Івуару

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у понеділок телефонну розмову з івуарійським колегою Леоном Каку Адомом і висловив подяку Кот-д'Івуару за підтримку України, зокрема в ООН.

Як повідомляє МЗС у телеграмі, міністр поінформував колегу про майбутній перший Глобальний саміт миру у Швейцарії та запросив Кот-д'Івуар узяти участь.

Зазначається, що сторони з нетерпінням очікують офіційної інавгурації Посольства України в Абіджані.