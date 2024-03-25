Політика

20:38 25.03.2024

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

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Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, якого поінформував про російські балістичні удари по Києву та інших українських містах.

"Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому Patriot мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Дипломати обговорили кроки, які ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.

Також глава МЗС України висловив подяку Боррелю та Європейському Союзу за їхню підтримку.

Боррель і Кулеба обговорили збільшення військової допомоги ЄС.

Боррель також повідомив у твіттері про розмову з Кулебою.

"Наразі як ніколи важливо збільшити військову допомогу ЄС і прискорити постачання, і закликати до відповіді Путіна за заяви про роль України в московських терактах минулої п'ятниці", - написав Боррель твіт за підсумками розмови.

 

Теги: #єс #кулеба #боррель

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