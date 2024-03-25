Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Євросоюзу в оборонній галузі ще багато чого належить зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими він стикається.

"Нам потрібен стрибок уперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", - написав Боррель у статті, оприлюдненій у його блозі в понеділок.

Він вважає, що "силова політика змінює світ", і "ця геополітична ситуація, що погіршується, наражає Європу на небезпеку".

"Наразі слушний момент, щоб замислитися над тим, що було зроблено і куди ми рухаємося у сфері безпеки та оборони", - продовжив глава європейської дипломатії.

Перерахувавши докладені зусилля, насамперед із надання допомоги Україні, а також із підтримки Молдови, Грузії, Йорданії, Лівану, держав-партнерів в Африці, на Західних Балканах, Боррель пише, що в себе, усередині ЄС, "необхідно інвестувати набагато більше", щоб допомогти "оборонній промисловості збільшити її виробничі потужності".

"Іншого рішення не існує, якщо ми подивимося на масштаби оборонних потреб України, а також наших держав-членів, яким необхідно поповнити свої запаси і придбати нове обладнання", - вважає Боррель.

Він зазначив, що держави-члени ЄС уже витрачають значно більше на оборону: за останні десять років бюджет оборони збільшився на 40%, а в період із 2022 до 2023 року він зріс на EUR50 млрд. "Однак оборонний бюджет ЄС у розмірі EUR290 млрд у 2023 році є лише 1,7% нашого ВВП, тобто нижчий за 2% контрольного показника НАТО. І то в нинішньому геополітичному контексті це можна розглядати як мінімальну вимогу", - пояснив головний дипломат ЄС.

Боррель також наголосив на важливості освоєння нових військових технологій, таких як БПЛА або штучний інтелект. Він вважає, що в цьому питанні Європейське оборонне агентство, що має центр інновацій, продовжить відігравати ключову роль.

Для успіху, вважає глава дипломатії ЄС, потрібно забезпечити кращий доступ до фінансування для європейської оборонної промисловості, зокрема, "адаптуючи кредитну політику Європейського інвестиційного банку".