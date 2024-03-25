Політика

09:11 25.03.2024

Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

1 хв читати
Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 1 млн 947 тис. 742 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2023 рік.

Зокрема, в 2023 році заробітна плата становила 976 003 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами - 851 668 грн, дохід від надання майна в оренду - 120 тис. грн, банківські відсотки - 71 грн. Також вона зазначила 106,4 тис. грн на банківських рахунках.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Крім того, вона користується за дорученням автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Свириденко задекларувала 704 тис. грн доходів за 2019 рік, 826 тис. грн доходів за 2020 рік, задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік і 975 тис. грн доходів за 2022 рік.

Теги: #декларація #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 20.03.2024
ВР підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон без письмової декларації, з EUR150 до EUR1 тис.

ВР підвищила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон без письмової декларації, з EUR150 до EUR1 тис.

12:14 17.03.2024
Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

21:03 28.02.2024
Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

17:02 28.02.2024
Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали декларацію із закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали декларацію із закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України

17:37 26.02.2024
Останнє слово в дозволі компаніям заплатити за євробондами з України за НБУ - Свириденко

Останнє слово в дозволі компаніям заплатити за євробондами з України за НБУ - Свириденко

14:02 26.02.2024
Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко

Кабмін має намір розширити кешбек агротехніки на вітчизняну спецтехніку, транспорт і ліфти - Свириденко

13:30 25.02.2024
Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

02:38 22.02.2024
25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

10:11 07.02.2024
В. о. міністра спорту Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 р., його дружина купила Volvo за 1,7 млн грн

В. о. міністра спорту Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 р., його дружина купила Volvo за 1,7 млн грн

14:50 06.02.2024
Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

Прем'єр-міністр Нідерландів: Наполегливо працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

Зеленський обговорив з прем'єром Індії підтримку Формули миру й розвиток двосторонніх відносин

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

ОСТАННЄ

ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

Необхідно позбавити РФ можливості обходити санкції – пані посол Браже

Глава МЗС Литви засудив прохання до українців "сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї"

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

Війна Росії проти України - питання виживання не лише для України, а й для режиму Путіна - заступник голови МЗС

Центральна влада вперше за два роки зробила вигляд, що згадала про Київ - депутат Київради Білоцерковець

Прем'єр-міністр Нідерландів: Наполегливо працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

Над створенням спецтрибуналу щодо притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України працює понад 40 країн - дипломат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА