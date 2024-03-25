Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 1 млн 947 тис. 742 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2023 рік.

Зокрема, в 2023 році заробітна плата становила 976 003 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами - 851 668 грн, дохід від надання майна в оренду - 120 тис. грн, банківські відсотки - 71 грн. Також вона зазначила 106,4 тис. грн на банківських рахунках.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Крім того, вона користується за дорученням автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Свириденко задекларувала 704 тис. грн доходів за 2019 рік, 826 тис. грн доходів за 2020 рік, задекларувала 742 тис. грн доходів за 2021 рік і 975 тис. грн доходів за 2022 рік.