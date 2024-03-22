Політика

19:45 22.03.2024

Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

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Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

Україна зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги, заявив ексдиректор ЦРУ, генерал Девід Петреус.

"Ми маємо деякі обнадійливі коментарі від спікера Палати представників Конгресу США. Не знаю, коли буде рішення. Але, сподіваюся, в наступні кілька тижнів правильне рішення буде ухвалено", - наголосив він під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Петреус додав, що в США існує двопартійна підтримка України і в Сенаті, і в Палаті представників Конгресу.

На його думку, отримавши належну зовнішню допомогу, Україна зможе стримати наступ Росії, а наприкінці цього року або на початку наступного перейти у власний наступ.

"Насамперед це залежить від українського війська і українського народу - це ваша боротьба за незалежність", - сказав генерал.

 

 

Теги: #яценюк #відкрий_україну #кбф

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