Необхідно позбавити РФ можливості обходити санкції – пані посол Браже

Країни Заходу мають не тільки посилювати санкції проти Росії, а й пильно стежити, щоб їх виконували, і Росія не могла їх обходити, заявила посол з особливих доручень МЗС Латвії, помічниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії у 2020-2023 роках Байба Браже.

"Ми маємо приділити більше уваги стримуванню Росії, що потребує нових санкцій та їх імплементації. Це має бути співпраця з партнерами через Мінфін США, через ЄС, щоб визначити прогалини, звідки Росія імпортує потрібні їй деталі та елементи, і перекрити ці прогалини", - сказала Браже під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Пані посол додала, що підтримка України має втілюватися в конкретні рішення у військовому, економічному, фінансовому та дипломатичному вимірах.

За її словами, Латвія наразі надає підтримку Україні на рівні 1% ВВП, і цей рівень зростатиме.

"Ми очікуємо, що й інші союзники нададуть більше допомоги Україні. Йдеться не тільки про великі контракти, а й про збільшення інвестицій в оборону", - сказала Браже.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".