Політика

18:19 20.03.2024

Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних можливостей України

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Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних можливостей України

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч у Києві з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, повідомила його пресслужба.

Глава держави наголосив на важливості візиту глави Міноборони Нідерландів також і до Дніпра, де нідерландська делегація мала змогу побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", - сказав Зеленський, наголосивши на зафіксованому в ньому пункті про військову допомогу Україні на EUR2 млрд у 2024 році.

Глава держави також відзначив провідну роль Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив подяку нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Зеленський детально поінформував співрозмовницю про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу було приділено посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БПЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Сторони також обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Теги: #нідерланди #зеленський

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