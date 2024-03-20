Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних можливостей України

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч у Києві з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, повідомила його пресслужба.

Глава держави наголосив на важливості візиту глави Міноборони Нідерландів також і до Дніпра, де нідерландська делегація мала змогу побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", - сказав Зеленський, наголосивши на зафіксованому в ньому пункті про військову допомогу Україні на EUR2 млрд у 2024 році.

Глава держави також відзначив провідну роль Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив подяку нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Зеленський детально поінформував співрозмовницю про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу було приділено посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БПЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Сторони також обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.