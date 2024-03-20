Політика

16:25 20.03.2024

Зеленський обговорив з прем'єром Індії підтримку Формули миру й розвиток двосторонніх відносин

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Зеленський обговорив з прем'єром Індії підтримку Формули миру й розвиток двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за надану Індією гуманітарну допомогу.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, президент відзначив постійний діалог між двома країнами на різних рівнях, зокрема щодо підтримки Української формули миру.

Президент України та прем'єр-міністр Індії обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової українсько-індійської комісії зі співробітництва найближчим часом у Делі.

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією. Найбільш перспективними напрямами, за його словами, є аграрний експорт, зокрема соняшникової олії, співпраця в авіаційній галузі, торгівля фармацевтичною та промисловою продукцією. Україна також вітатиме повернення індійських студентів до українських навчальних закладів, зазначив глава держави.

Зеленський подякував за активну участь представників Індії у зустрічах на рівні радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики й наголосив на важливості участі Індії в інавгураційному саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Теги: #індія #зеленський

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