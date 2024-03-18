Сенатор США Грем: Путін - не легітимний президент, закликаю адміністрацію Байдена підтримати включення РФ до списку країн-спонсорів тероризму

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив, що нещодавні президентські вибори в РФ не є легітимними, і закликав адміністрацію президента США підтримати занесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму.

"Перше, що стосується виборів Путіна, - вони не легітимні. Він не є легітимним президентом. Він очолює терористичну державу. Тому моєю відповіддю на його обрання буде внесення законопроєкту, коли я повернуся до Вашингтона, що оголошує Росію державою, яка спонсорує тероризм за американськими законами, тому що це так і є", - сказав Грем на брифінгу в Києві в понеділок.

Також сенатор додав, що йому "шкода російський народ, який змушений жити в путінській державі".

Він наголосив, що вважає вибори, які відбулися в РФ, фікцією, а Путін - "військовий злочинець, а не легітимний лідер".

"І я закликаю адміністрацію Байдена підтримати занесення Росії до списку держав, що спонсорують тероризм за американським законодавством", - зазначив Грем.

Крім цього, він зазначив слабкість санкцій і те, що економіка Росії занадто сильна.

"Нам потрібно подвоїти зусилля з боротьби з її економічними активами. Так, якщо Росію буде віднесено до категорії держави, що спонсорує тероризм, вторинні санкції стануть більш значущими. І такі країни, як Індія, Китай та інші, які ведуть бізнес з РФ, будуть робити це на свій страх і ризик", - сказав Грем.