Політика

17:57 18.03.2024

Виділення Конгресом макрофінансової допомоги Україні критично важливе - Зеленський на зустрічі з Гремом

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Сенату Конгресу США Ліндсі Гремом, який перебуває з візитом в Україні.

"Глава держави наголосив, що черговий візит сенатора Грема свідчить про незмінну потужну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів у боротьбі з російською агресією. "Наша боротьба за незалежність і територіальну цілісність триває. Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів з деокупації наших територій і захисту людей. Ми розраховуємо на збереження та посилення такої підтримки", - наголосив президент, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми бачимо рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України та вдячні за це. Для нас критично важливо, щоб Конгрес уже незабаром завершив усі необхідні процедури та ухвалив остаточне рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги, яка зміцнить українську економіку та наші збройні сили", - зазначив глава держави.

Зеленський поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій і першочергові потреби ЗСУ. Президент акцентував увагу на критично важливому значенні подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

Особливу увагу було приділено темі євроатлантичної інтеграції нашої держави. "Україна розраховує на подальшу підтримку з боку США наших євроатлантичних прагнень. Це також важливо для зміцнення всієї трансатлантичної безпеки", - зазначив Зеленський.

"Відбувся змістовний обмін думками щодо подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора та вагомої ролі Конгресу в цьому питанні. Зокрема, було наголошено на важливості завершення формування Конгресом правої рамки для використання заморожених російських активів для нагальних потреб України", - повідомляє пресслужба.

Теги: #грем #зеленський

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