Політика

21:27 15.03.2024

Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

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Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною

Для того, щоб ситуація в Україні покращилася, допомога українцям має бути негайною, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Європа і Веймарський трикутник несуть відповідальність за безпеку і майбутнє трансатлантичних відносин. Що сильніша і згуртованіша Європа, то більше можливостей в України", - сказав Туск під час пресконференції з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні.

За словами Туска, у них відбулася гарна зустріч, додавши, що хоче, щоб "ця зустріч Веймарського трикутника стала рушійною силою хорошого імпульсу в Європі".

"Ми говорили про безпеку нашого континенту і наших країн. У нас однакова думка щодо того, хто є агресором", - зазначив польський прем'єр.

Туск анонсував, що на його запрошення наступний саміт Веймарського трикутника відбудеться в Польщі на початку літа.

"Це буде можливість підбити підсумки діяльності та нових планів", - наголосив він.

 

 

Теги: #україна #польща #туск #допомога

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