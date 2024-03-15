Туск: Щоб ситуація в Україні покращилася, допомога має бути негайною
Для того, щоб ситуація в Україні покращилася, допомога українцям має бути негайною, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Європа і Веймарський трикутник несуть відповідальність за безпеку і майбутнє трансатлантичних відносин. Що сильніша і згуртованіша Європа, то більше можливостей в України", - сказав Туск під час пресконференції з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні.
За словами Туска, у них відбулася гарна зустріч, додавши, що хоче, щоб "ця зустріч Веймарського трикутника стала рушійною силою хорошого імпульсу в Європі".
"Ми говорили про безпеку нашого континенту і наших країн. У нас однакова думка щодо того, хто є агресором", - зазначив польський прем'єр.
Туск анонсував, що на його запрошення наступний саміт Веймарського трикутника відбудеться в Польщі на початку літа.
"Це буде можливість підбити підсумки діяльності та нових планів", - наголосив він.