Політика

19:00 15.03.2024

Порошенко в Одесі передав вантажівки та гідрокостюми підрозділам, які прикривають узбережжя

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Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав пʼять вантажівок DAF та гідрокостюми підрозділам, які прикривають узбережжя Одещини. 

«Ми сьогодні в Одесі, де нелюди вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. А коли прибули рятувальники, вони атакували знову. Десятки людей поранені, на жаль, є загиблі. Сьогодні вибухи пролунали в багатьох селах та областях. Але знаю, що для українців — це додаткова мотивація нищити ворога та допомагати в цій роботі Збройним Силам», – наголошує пʼятий президент. 

«Тому ми передаємо хлопцям з Військово-морських сил та Сухопутних військ ЗСУ дві вантажівки DAF YA та три DAF Leyland, щоб перевозити найнеобхідніше. Думаю, що точно не треба розповідати, що перевозитиме ракетна бригада», – зазначає Порошенко. 

«Також закриваємо запит цілого взводу і передаємо 30 гідрокостюмів для виконання завдань у холодній воді. Вони не тільки зберігають тепло, а й енергію, яка їм дуже необхідна під час виконання бойових завдань», – зауважує Порошенко. 

«Маємо зробити все для помсти ворогу. І все – для нашої Перемоги», – говорить Петро Порошенко. 

Теги: #порошенко #допомога #зсу

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