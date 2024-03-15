Мішель привітав Путіна з перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні: Немає свободи, немає вибору

Президент Європейської ради Шарль Мішель у саркастичній формі прокоментував президентські вибори, що в п'ятницю розпочалися в Росії, вже привітавши Володимира Путіна з перемогою.

Такий запис він зробив у п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Хочу привітати Володимира Путіна з його вражаючою перемогою на виборах, що розпочалися сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав Мішель.