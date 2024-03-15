Політика

07:36 15.03.2024

Велика Британія засудила псевдовибори РФ на окупованій території України - заява

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Велика Британія засудила псевдовибори РФ на окупованій території України - заява

Велика Британія рішуче засудила проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх незаконними, заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

"Велика Британія... рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, включно зі Статутом ООН. Щоб внести ясність, ці так звані "вибори" на суверенній території України незаконні", - ідеться в заяві Холланда.

Він зазначив, що напад Росії на Україну - це неспровокований, навмисний напад на суверенну демократичну державу.

Під час засідання Постійної ради організації у Відні в четвер, 14 березня, дипломат нагадав, що агресія Росії розпочалася 2014 року, коли вона незаконно анексувала Крим. "І ми спостерігали за спробами Росії захопити нові території з часу початку повномасштабного вторгнення два роки тому", - зазначив він.

За його словами, тепер в анексованих регіонах України Росія проводить президентські вибори всупереч волі українського народу. "Це ще одна кричуща спроба Росії надати видимість легітимності своїй незаконній присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України - основоположних принципів Гельсінського Заключного акта, який Росія розірвала на шматки", - додав Голланд.

"У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України. Уже з'явилися повідомлення про відвідування будинків озброєними військовими, які примушують жителів голосувати. Велика Британія ясно дала зрозуміти: ми ніколи не визнаємо спроби Росії зміцнити свій незаконний контроль над територією України, що суперечить Статуту ООН. Ми не будемо визнавати результати будь-яких фіктивних референдумів або виборів. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим - усе це частина України. Проведення фіктивних виборів у цих регіонах не змінить цього факту", - резюмував Холланд.

 

 

 

Теги: #рф #вибори #британія #засудження

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