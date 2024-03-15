Політика

01:11 15.03.2024

Боррель: результат війни в Україні вирішиться навесні-влітку 2024 р.

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Боррель: результат війни в Україні вирішиться навесні-влітку 2024 р.

Забезпечення нової підтримки Україні не може чекати, враховуючи ймовірність нового наступу РФ, вважає високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічей у Вашингтоні 14 березня.

Видання Reuters наводить слова Борреля журналістам, який сказав, що передав американським політикам простий меседж: "Хоч би що було зроблено, це має бути зроблено швидко".

"Це стосується і нас. Ми повинні прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також стосується США", – сказав Боррель.

Він додав, що "наступні місяці будуть вирішальними" для повномасштабного російського вторгнення проти України.

"Багато аналітиків чекають великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати на результати наступних виборів у США", - зазначив дипломат. 

Теги: #україна #війна #завершення #боррель

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