Політика

20:15 14.03.2024

Володимир Кличко у Держдепартаменті США говорив про необхідність термінової допомоги Україні - Віталій Кличко

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Володимир Кличко у Держдепартаменті США говорив про необхідність термінової допомоги Україні - Віталій Кличко

Всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко відвідав США, де зустрівся із впливовими політиками та говорив про важливість термінової допомоги Україні. Про це повідомив його брат, мер Києва Віталій Кличко.

"Мій брат Володимир Кличко відвідав США, де говорив про допомогу, необхідну Україні невідкладно. Зокрема, відбулися його зустрічі в Державному департаменті США. Там він поспілкувався з керівниками структурних підрозділів, що відповідають за співпрацю з Україною. А також - з головою протоколу Держдепу Ітаном Розенцвайгом", - повідомив Віталій Кличко.

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Під час візиту до США Володимир взяв участь у заході за участі конгресменів, представників Пентагону, військових експертів та представників провідних медіа. А також виступив на панельній дискусії на заході щодо воєн у сучасному світі, зокрема, в Україні. Захід відбувся в Центрі іррегулярних війн, який фінансує Пентагон, зазначив Віталій Кличко.

"Володимир наголосив, що подальша допомога партнерів, зокрема, США є критично важливою. Бо ситуація на фронті – складна. Українці бʼються героїчно, але зможуть захистити свою державу та мир в Європі загалом, тільки коли матимуть достатньо зброї та боєприпасів. І кожен день затримки такої допомоги грає на користь російського агресора", - підкреслив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, під час цього заходу Володимир зустрівся також з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Вона заявила про подальшу підтримку України Сполученими Штатами. І запевнила, що наша держава найближчим часом отримає необхідну зброю та фінансову допомогу.

 

 

Теги: #допомога #держдеп_сша #володимир_кличко #віталій_кличко

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