Обласні центри спрямували з бюджету на ЗСУ 19,5 млрд грн, майже половину з цієї суми дав Київ - КВУ

Обласні центри України у 2023 році спрямували на допомогу ЗСУ 19,5 млрд грн. Майже половину з них - 9 мільярдів - виділено з бюджету Києва. Про це йдеться в опублікованому рейтингу Комітету виборців України.

"Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на сили оборони у 2023 році. Результати аналізу представлено у вигляді рейтингу. Першу сходинку рейтингу посів Київ (міський голова - Віталій Кличко), який минулого року спрямував на підтримку сил оборони близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом", - повідомили у КВУ.

За даними Комітету виборців, на другій сходинці рейтингу – Дніпро (міський голова Борис Філатов), який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень. Також у першу п’ятірку рейтингу увійшли Хмельницький (1,5 млрд грн, Олександр Симчишин), Житомир (1,3 млрд, Сергій Сухомлин) та Одеса (1,1 млрд, Геннадій Труханов).

"Загальна сума допомоги, яку обласні центри та столиця надали минулого року силам оборони, становить 19,5 мільярда гривень. При цьому частка столиці складає 45,6% спільних витрат обласних центрів на оборону. Внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, - 8,3%. Частка Хмельницького – 7,7%, Житомира - 6,9%, Одеси – 5,9%", - зазначили у КВУ.

В Комітеті виборців пояснили, що в лютому 2024 року розіслали запити на інформацію про загальний розмір видатків з місцевих бюджетів на потреби сил оборони усім обласним центрам та місту Києву (окрім тих міст, які перебувають під тимчасовою окупацією). Відповіді було отримано від 13 міст: Київ, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Рівне, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород. Інформація щодо інших облцентрів взята з відкритих джерел.