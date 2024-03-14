Політика

14:11 14.03.2024

МЗС: Закликаємо громадян України на окупованих територіях не брати участі в "псевдовиборах" президента РФ, а іноземні держави - утриматися від їх визнання

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МЗС: Закликаємо громадян України на окупованих територіях не брати участі в "псевдовиборах" президента РФ, а іноземні держави - утриматися від їх визнання

Міністерство закордонних справ України закликає українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території РФ, не брати участі в "псевдовиборах" президента РФ, а іноземні держави й міжнародні організації не направляти міжнародних спостерігачів і утриматися від визнання результатів виборів.

В українському МЗС також закликали громадян України в дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць", об'єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ задля власної безпеки та з огляду на схильність російської влади до провокацій.

У заяві Міністерство закордонних справ України наголошує, що примусове залучення до участі в так званих виборах мільйонів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або які під примусом були переміщені на територію РФ, є також незаконним.

"Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади, ставить під сумнів об'єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", - зазначили у відомстві.

Зокрема, Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не скеровувати міжнародних спостерігачів для участі "в черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним, зокрема, на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, і попереджає про притягнення всіх порушників українського законодавства до правової відповідальності".

МЗС наголошує, що російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією, зокрема процедурою відкритих і конкурентних виборів, а Володимира Путіна, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду, "вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією РФ, тотальна пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство, включно з убивствами значимих незалежних політичних фігур".

"Подальша консервація агресивного та реваншистського путінського режиму становить безпрецедентний виклик для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу, на які може розширитися російський терор і хаос. Ігнорування цього призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки. Закликаємо міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати Кремлю у створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс "виборами", використовуючи притаманну демократичним державам термінологію", - заявили в МЗС.

Україна закликає демократичний світ підтвердити свою повагу до людського життя, верховенства права та демократичних цінностей максимальною підтримкою українського народу в боротьбі проти російського терору, а також максимальною підтримкою цілей і принципів Статуту ООН через подальше незмінне невизнання російської окупації території України.

Теги: #звернення #мзс_україни #псевдовибори

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