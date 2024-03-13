Кулеба повідомив, що нещодавно обговорювали схожу на чеську ініціативу із закупівлі снарядів, закликав почати збирати кошти на неї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на нещодавній зустрічі з колегами у Вільнюсі обговорювали схожу на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів, і закликав почати збирати кошти на неї вже зараз.

На запитання, чи є ще ініціативи від інших країн, схожі до чеської, щодо закупівлі артилерійських снарядів Кулеба відповів ствердно.

"Зокрема під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбулася між міністрами закордонних справ Балтійських країн, Франції та України, ми обговорили одну з таких ініціатив. І я закликав уже відсьогодні почати збирати кошти на неї також", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Києві.

Кулеба подякував країнам за збір коштів для чеської ініціативи, однак наголосив, що лише однієї цієї ініціативи недостатньо і потрібно вже зараз "пробивати" фінансування для інших таких ініціатив.

"Вони є (інші такі ініціативи - ІФ-У), і ми про них знаємо. Усе, чого бракує для їх реалізації - фінансовий ресурс. Якщо, крім чеської ініціативи, ще дві буде реалізовано цього року, то російські окупанти в Україні відчуватимуть більш суттєві проблеми на фронті", - сказав він.