Інтерфакс-Україна
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15:19 09.05.2025

Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга

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Держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами зустрічі у Львові повідомив, що держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця поточного року.

"Сьогодні, у День Європи, вся Європа тут, у Львові. Центр європейської політики перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва — попри всі виклики", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС подякував європейській колезі Каї Каллас за важливу ініціативу з надання 2 мільйонів артилерійських боєприпасів для України та державам-членам ЄС, які вже зобов’язалися поставити понад 1,35 мільйони снарядів у 2025 році. Міністр підкреслив, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга окремо відзначив створення ЄС нових дієвих інструментів довгострокового розвитку європейської оборонної промисловості.

"Це нова ера в європейській обороні. Наша мета — прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою", — зазначив український дипломат.

За словами міністра, нові інструменти дозволять прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги постачання.

Після засідання глав МЗС держав-членів ЄС, за участі премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, високої представниці Каї Каллас, міністра Андрія Сибіги та міністрів держав-членів ЄС була підписана Заява про наміри щодо передачі фінансування, наданого Європейському фонду миру з надзвичайних чистих доходів на підтримку української оборонної промисловості.

Глава українського дипломатичного відомства підкреслив важливість оборонних рішень ЄС, ухвалених сьогодні. Міністр розповів, що йдеться про спрямування другого траншу прибутків від заморожених російських активів на зміцнення обороноздатності України, а також про підписання контрактів між Україною та Данією, Нідерландами, Францією та Італією на суму близько мільярда євро для закупівлі озброєння в українських виробників.

Сторони приділили окрему увагу переговорному процесу щодо вступу України в ЄС. Глава МЗС наголосив, що Україна готова відкривати переговорні кластери вже зараз і цей процес не має гальмуватися. Він повідомив, що вже найближчими днями відбудеться наступний раунд консультацій України з угорською стороною та додав, що Київ налаштований на конструктивний діалог та розраховує на рівне ставлення.

Сибіга висловив глибоку вдячність Каллас за лідерство у зміцненні обороноздатності Європи та підтримці України. Міністр також подякував державам-членам ЄС за всебічну підтримку України в протистоянні з російським агресором.

Теги: #сибіга #львів #єс #снаряди

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