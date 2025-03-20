Україна була б вдячна Європі за підтримку в розмірі не менше EUR5 млрд на артилерійські снаряди – Зеленський

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Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди, і вона була б вдячна за підтримку Європи у розмірі не менше EUR5 млрд, уся зброя має вироблятися на контигенті, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у розмірі щонайменше п'яти мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, в тому числі у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, в Європі", - сказав Зеленський, виступаючи під час засідання Європейської Ради у четвер.

Президент закликав працювати над цим разом, і подякував тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямку.

"Було б правильно, якби програма ReArm Europe почала діяти якомога швидше, це дуже корисна і далекоглядна ініціатива. Будь ласка, продовжуйте розвивати свої галузі та дослідження. Україна має ефективні та сучасні технології, ви це знаєте, особливо в галузі безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть принести користь усій Європі та нашим глобальним партнерам, і зараз ця зброя - це наша оборона", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що ключем до нового фундаменту безпеки Європи є подальший розвиток зброї, її постійна модернізація і підвищення ефективності, разом з європейськими інвестиціями в українське виробництво, а також спільне виробництво.