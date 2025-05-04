Україна може отримати в 2025 році 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за "Чеською ініціативою" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати в 2025 році три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1.8 млн – в рамках реалізації "Чеської ініціативи". Заяви прозвучали під час відповідей Зеленського на питання журналістів на спільній пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом.

"Минулого року ви значно, сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали – цього року 1.8 млн снарядів може бути, це дуже сильне рішення. Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику", - сказав Зеленський на пресконференції.

Дещо згодом президент України поточнив, що загальна кількість артилерійської амуніції, яка може бути поставлена партнерами в Україну є значно більшою.

"Дійсно є не тільки чеська ініціатива, ми вдячні за неї, але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три мільйони артилерійських снарядів, і не тільки їм Північна Корея буде допомагати – в нас є союзники, які допомагають Україні", - сказав Зеленський.