Інтерфакс-Україна
Події
19:04 27.10.2025

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

1 хв читати
Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

У Польщі будується три заводи, які будуть виробляти снаряди стандартного натовського калібру 155 мм, повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота в інтерв'ю радіостанції RMF FM.

"З 2016 по 2022 рік наше виробництво (155-мм боєприпасів - ІФ-У) становило в середньому 5000 снарядів на рік. Ми будуємо три заводи з виробництва боєприпасів, які, як очікується, будуть випускати 150 000 - 180 000 боєприпасів на рік", - сказав Голота.

Він додав, що для цього "Польщі довелося придбати спеціальні технології для запуску ліній".

Згідно із заявою заступника міністра, Польща повністю перейде на самозабезпечення такими снарядами "через два-три роки".

Теги: #польща #снаряди #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 25.10.2025
Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

11:39 23.10.2025
Українця затримано в Польщі за шпигунство на РФ

Українця затримано в Польщі за шпигунство на РФ

12:28 21.10.2025
У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

У Польщі та Румунії затримано трьох громадян України, що діяли в інтересах РФ

14:51 20.10.2025
Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

02:10 20.10.2025
Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

23:05 19.10.2025
Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

10:51 19.10.2025
Польські громадяни масово готуються до можливого російського вторгнення – ЗМІ

Польські громадяни масово готуються до можливого російського вторгнення – ЗМІ

18:01 17.10.2025
Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

15:23 17.10.2025
Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

14:55 17.10.2025
Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

ВАЖЛИВЕ

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

ОСТАННЄ

Сили оборони України зірвали один із наймасовіших за останній час наступів росіян в районі Добропілля - 1-й корпус НГУ "Азов"

Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії наступний оборонний пакет

У Покровську тривають бої - Зеленський

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

Єрмак: Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА