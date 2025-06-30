Інтерфакс-Україна
Події
10:06 30.06.2025

Польща планує збільшити виробництво снарядів у 5 разів, до 150-180 тис. одиниць на рік

2 хв читати
Польща планує збільшити виробництво снарядів у 5 разів, до 150-180 тис. одиниць на рік

Польський державний оборонний концерн PGZ збирається п'ятикратно наростити виробництво артилерійських снарядів - до 150-180 тис. одиниць на рік, заявив в інтерв'ю Financial Times (FT) міністр державних активів країни Якуб Яворовський.

"Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць уп'ятеро в той час, як країна намагається скоротити залежність від імпортної зброї і захистити себе від російської загрози на сході, заявив міністр Яворовський", - передає видання.

"Наша короткострокова мета - істотно збільшити виробництво такого типу зброї і стати незалежними від іноземних постачальників, створити стійку основу для національної автономії", - сказав Яворовський.

За його словами, PGZ найближчими днями отримає $663 млн фінансування для нарощування виробництва снарядів, нестача яких є однією з найбільш відчутних проблем для оборони Польщі. Вкладення додаткових коштів дасть змогу збільшити обсяг випущених снарядів калібру 155 мм і танкових снарядів калібру 120 мм.

PGZ зараз на рік видає 30 тис. снарядів великого калібру, а планує протягом трьох років збільшити цей показник до 150 - 180 тис. на рік.

FT зазначає, що Польща найбільше серед країн НАТО витрачає на оборону: у 2025 році на ці військові потреби мають спрямувати 4,7% від ВВП. Однак більшість коштів поки що надходила іноземним постачальникам, здебільшого до США та Південної Кореї. Тепер польський уряд намагається сконцентрувати зусилля на підтримці національного виробника. Видання пояснює, що це прагнення йде в руслі політики Європи щодо скорочення залежності Європи в оборонній сфері від США та інших зарубіжних постачальників.

Теги: #польща #снаряди #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 29.06.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

19:33 27.06.2025
Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

09:36 26.06.2025
Польща має намір вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін

Польща має намір вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін

19:11 25.06.2025
Польща готує дивізійні навчання за участю союзників по НАТО

Польща готує дивізійні навчання за участю союзників по НАТО

13:51 25.06.2025
Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

23:32 22.06.2025
Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

18:39 20.06.2025
В Україні хочуть запропонувати польським партнерам перевести чутливі питання у площину фахових дискусій між істориками

В Україні хочуть запропонувати польським партнерам перевести чутливі питання у площину фахових дискусій між істориками

22:19 17.06.2025
Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

19:13 17.06.2025
Польща і Литва синхронізували оборонні плани

Польща і Литва синхронізували оборонні плани

08:41 17.06.2025
У Польщі піднімали в повітря винищувачі через ракетний обстріл України

У Польщі піднімали в повітря винищувачі через ракетний обстріл України

ВАЖЛИВЕ

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

ОСТАННЄ

СБУ затримала в Одесі ворожих навідників - лікарку та експрацівника УЗ

Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

МЗС України відреагувало на заяву словацького міністра про "прощення Росії": Росія вдарить вас і по іншій щоці

Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

Сили оборони знешкодили 74 зі 107 ударних БпЛА

На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

До Києва приїхав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА