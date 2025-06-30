Польща планує збільшити виробництво снарядів у 5 разів, до 150-180 тис. одиниць на рік

Польський державний оборонний концерн PGZ збирається п'ятикратно наростити виробництво артилерійських снарядів - до 150-180 тис. одиниць на рік, заявив в інтерв'ю Financial Times (FT) міністр державних активів країни Якуб Яворовський.

"Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць уп'ятеро в той час, як країна намагається скоротити залежність від імпортної зброї і захистити себе від російської загрози на сході, заявив міністр Яворовський", - передає видання.

"Наша короткострокова мета - істотно збільшити виробництво такого типу зброї і стати незалежними від іноземних постачальників, створити стійку основу для національної автономії", - сказав Яворовський.

За його словами, PGZ найближчими днями отримає $663 млн фінансування для нарощування виробництва снарядів, нестача яких є однією з найбільш відчутних проблем для оборони Польщі. Вкладення додаткових коштів дасть змогу збільшити обсяг випущених снарядів калібру 155 мм і танкових снарядів калібру 120 мм.

PGZ зараз на рік видає 30 тис. снарядів великого калібру, а планує протягом трьох років збільшити цей показник до 150 - 180 тис. на рік.

FT зазначає, що Польща найбільше серед країн НАТО витрачає на оборону: у 2025 році на ці військові потреби мають спрямувати 4,7% від ВВП. Однак більшість коштів поки що надходила іноземним постачальникам, здебільшого до США та Південної Кореї. Тепер польський уряд намагається сконцентрувати зусилля на підтримці національного виробника. Видання пояснює, що це прагнення йде в руслі політики Європи щодо скорочення залежності Європи в оборонній сфері від США та інших зарубіжних постачальників.