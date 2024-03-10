Політика

14:40 10.03.2024

Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

1 хв читати
Домбровскіс про першу в ЄС Стратегію ВПК: РФ загроза не тільки для України, а й для всієї Європи, ми маємо діяти

Росія є загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи, необхідно діяти і посилювати оборонні спроможності, прокоментував виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс представлення першої в історії ЄС оборонно-промислової стратегії.

"Насамперед, чітко зрозуміло, що Росія є загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи. Взагалі, це нова сфера (оборонна - ІФ-У) для Європейського Союзу, адже ЄС зароджувався як мирний проєкт щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна в Європі зараз реальність, і у відповідь ми повинні діяти і посилювати оборонні спроможності", - сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону в неділю.

Домбровскіс зазначив, що в цьому пакеті Україну розглядають як партнера, а її оборонну промисловість буде включено в ланцюжок постачання ЄС. Він додав, що Україна може зробити цінний внесок у європейську індустрію.

Як повідомлялося, 5 березня європейська комісія презентувала першу в історії існування Європейського союзу Європейську оборонно-промислову стратегію, яка передбачає поступову інтеграцію українського військово-промислового комплексу в європейський.

Теги: #єс #війна #домбровскіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 10.03.2024
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в січні в Німеччині зросла на 18,9 тис., в Італії скоротилася на 18,1 тис. - Євростат

13:17 10.03.2024
На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

13:00 10.03.2024
Розширення Україною оборонних ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед - британська розвідка

Розширення Україною оборонних ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед - британська розвідка

11:30 10.03.2024
Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

11:03 10.03.2024
Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

16:06 08.03.2024
ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

15:24 08.03.2024
Єврокомісія представить проєкт переговорної рамки вступу України до ЄС наступного тижня - Домбровскіс

Єврокомісія представить проєкт переговорної рамки вступу України до ЄС наступного тижня - Домбровскіс

15:11 08.03.2024
Єврокомісія робитиме конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції - Домбровскіс

Єврокомісія робитиме конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції - Домбровскіс

15:03 08.03.2024
Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

14:14 08.03.2024
Наші війська міцно тримають оборону - Тарнавський

Наші війська міцно тримають оборону - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

ЄС має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі, - Домбровскіс

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

ОСТАННЄ

Парламентські вибори проходять у Португалії в неділю

Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

МЗС Франції: Україна не просила нас надіслати війська, а просить нас відправити зараз боєприпаси

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

Польща хоче домогтися двостороннього узгодження правил переміщення товарів з Україною - агроміністр

Європарламент одноголосно підтримає у квітні продовження на рік лібералізації торгівлі для України, упевнений Домбровскіс

Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

Кулеба на відеоконференції закликав партнерів терміново збільшити та прискорити підтримку України

15 міськрад обласних центрів України отримали найвищий бал за рівнем відкритості - Рух "Чесно"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА