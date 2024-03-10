Політика

11:03 10.03.2024

Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

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Кулеба: дискусія про введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу

Введення західних військ в Україну заощадить Європі багато часу на усвідомлення того, що необхідно зробити більше. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки сухопутних військ в Україну, пише Delfi 9 березня.

"Чи стало це послання президента Макрона для нас сюрпризом? Ні. Чи складається у когось враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнала очевидне? Так, я так думаю. Інші столиці занепокоєні й незадоволені встановленням цього факту? Так, це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим посланням із Парижа, заощадить Європі багато часу на усвідомлення того, що необхідно зробити більше. Не тільки для України, а й для Європи", - зауважив глава МЗС.

Він також наголосив, що допомога Україні - це не благодійність з боку союзників, а порятунок життів власних громадян.

"Коли два тижні тому президент Макрон розмовляв із президентом Зеленським у Парижі, я помітив, що Макрон сказав - ми маємо зробити це для вас і для себе. Такого розуміння досі немає в деяких європейських столицях, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, заощадження великих сум грошей, які в іншому разі були б витрачені на власний захист. Якою б не була вартість допомоги іншій країні, що самообороняється, захистити себе набагато дорожче", - сказав Кулеба.

Він також вважає, що в разі нападу Росії на країни Балтії, вона зазнає поразки.

"НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як реагувати. І тоді НАТО відреагує... Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - такий вигляд матимуть країни Балтії після напружених бойових дій", - цитує видання главу МЗС України.

 

Теги: #війна #європа #кулеба

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