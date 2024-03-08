Політика

19:20 08.03.2024

Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

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Кулеба: Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, сильні рішення - кінець війні

Стратегія надання Україні допомоги по краплині більше не працює, потрібні своєчасні постачання зброї, сильні рішення - кінець війні, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні зрозуміло одне, і ми маємо відкрито визнати це з гіркотою і тверезістю. Я хочу, щоб усі наші партнери знали: ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви зробили для України, але стратегія надавати Україні допомогу по краплині більше не працює. Вона закінчилася. І якщо все триватиме так, як відбувається зараз, нічим хорошим це для всіх нас не закінчиться. Необхідні безперешкодні та своєчасні постачання всіх видів зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію, і війна в Європі не перекинулася на неї безпосередньо", - сказав Кулеба на пресконференції в Литві з литовським, латвійським, естонським і французьким колегами.

Кулеба наголосив, що необхідно прийняти як нову реальність, що епоха миру в Європі завершилася.

"І це, на мій погляд, той посил, до якого дійшов Париж, скликавши саміт тиждень тому: ті, хто не вірить, що війна може статися за межами України, перейшовши на територію, яка наразі є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся, почитайте підручники історії, послухайте, що говорить зараз Путін, і знайдіть 10 відмінностей. Ви не знайдете", - зазначив міністр.

За його словами, свого часу можна було уникнути окупації країн Балтії, якби було ухвалено сильні рішення.

"Чому або як довго ми й далі спотикатимемося об слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - кінець війні. Усе дуже просто. І дискусія, розпочата в Парижі, - це шлях до сильних рішень", - вважає Кулеба.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із робочим візитом до Литовської Республіки. Він узяв участь у п'ятисторонніх переговорах разом із міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Франції, ключовими темами яких є швидке нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій.

Теги: #мзс #допомога #партнери

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