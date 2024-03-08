Польща хоче домогтися двостороннього узгодження правил переміщення товарів з Україною - агроміністр

Єврокомісія дала згоду на двостороннє узгодження Польщею та Україною правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції, повідомив міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський (Czesław Siekierski).

"Ми хочемо домогтися двостороннього узгодження правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції. У нас є певна згода на це з боку Єврокомісії", - цитує його слова з пресконференції на виставці "Агротех" польське міністерство.

Секерський зазначив, що зустріч з українською стороною, де обговорюватимуть це питання, відбудеться в понеділок, у ній також візьме участь міністр розвитку і технологій Польщі Криштоф Гетьман (Krzysztof Hetman).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку тижня анонсував 11 березня засідання спільної міжурядової українсько-польської міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічного співробітництва.