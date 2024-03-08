Політика

15:41 08.03.2024

Європарламент одноголосно підтримає у квітні продовження на рік лібералізації торгівлі для України, упевнений Домбровскіс

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Європарламент одноголосно підтримає у квітні продовження на рік лібералізації торгівлі для України, упевнений Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс упевнений, що у квітні поточного року Європейський парламент підтримає одноголосно рішення щодо продовження заходів із лібералізації торгівлі для України ще на рік.

"Учора міжнародний комітет із торгівлі Європарламенту проголосував за те, щоб продовжити автономні заходи з лібералізації торгівлі ще на один рік до червня 2025 року", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

За його словами, у квітні заплановано пленарне засідання Європарламенту з цього питання, і він упевнений, що його підтримають одноголосно без внесення жодних коментарів і зауважень.

Теги: #європарламент

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