Політика

11:33 08.03.2024

Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

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Соцопитування КМІС: Понад чверть українців вважає лідером опозиції Порошенка, кожен шостий - Притулу

Переважна більшість українців - 26% серед усіх опитаних – вважає лідером опозиції народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, свідчать результати дослідження, проведеного 17-28 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

На другому місці з результатом 17% - волонтер Сергій Притула.

"Важливо одразу зазначити, що це питання не тотожне електоральному рейтингу чи рівню довіри. Приміром, когось українці можуть вважати лідером опозиції, але не довіряти і не голосувати за нього чи за неї. Крім того, когось можуть вважати лідером опозиції, але при цьому підтримувати чинну владу", - зазначається в результатах дослідження.

Менше опитаних сказали, що лідером опозиції в Україні є ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков (7%), експрем'єрка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (5%), ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович (2%), народний депутат, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко (2%).

Крім цього, 4% респондентів назвали свій варіант, з яких 3% відповіли, що, на їхню думку, лідером опозиції є ексголовнокомандувач Збройних сил України, призначений послом України у Великій Британії Валерій Залужний.

При цьому третина опитаних не змогли визначити, хто, на їхню думку, є лідером опозиції або вважають, що в Україні взагалі немає політичної опозиції.

Теги: #опитування #опозиція #кміс #лідери

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